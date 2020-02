Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Dreister Fahrraddiebstahl im Homburger Wald

Homburg (ots)

Mit einem besonders unverschämten Dieb bekam es am Dienstagmorgen ein 13-jähriger Junge zu tun, der so gegen 10:15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Waldweg von Homburg-Kirrberg nach Bechhofen unterwegs war. Wegen eines dringenden Bedürfnisses legte er sein Fahrrad am Wegesrand ab. Ein unbekannter Mann, der ihm vorher noch zu Fuß begegnet war, nutzte die Notlage des Jungen aus, schnappte sich das Fahrrad und fuhr davon. Bei dem Rad handelt es sich um ein anthrazitfarbenes MTB der Marke Cube. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

