Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines PKW in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am 25.02.2020 kam es zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr zum Diebstahl eines PKW in der Wielandstraße in Kirkel-Neuhäusel. Ein bislang unbekannter Täter entwendete hierbei auf unbekannte Art und Weise einen nicht mehr fahrbereiten PKW der Marke Volvo ohne amtliches Kennzeichen. Der PKW war zuvor auf einem Wiesengrundstück abgestellt. Der PKW wurde vermutlich auf einen Anhänger oder LKW aufgeladen und von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung entfernt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

