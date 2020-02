Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Pkw in Homburg-Reiskirchen

Homburg (ots)

In der Nacht vom 24.02.2020 auf den 25.02.2020 wurde die Fensterscheibe der Beifahrertür eines in der Straße "In der Dell" in Reiskirchen abgestellten Pkw eingeschlagen. Es handelte sich hierbei um einen silbernen Audi A6 Avant mit KUS-Kreiskennzeichen. Aus der Mittelkonsole wurde eine braune Ledermappe mit zwei Schlüsseln entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell