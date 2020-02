Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines PKW-Anhängers in Homburg-Bruchhof

Homburg (ots)

Am 24.02.2020 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:10 Uhr wurde ein, vor der Grundstückseinfahrt eines Anwesens in der Kaiserslauterer Straße in Homburg-Bruchhof, geparkter, einachsiger Anhänger der Marke DAV Limburg mit HOM-Kreiskennzeichen entwendet. Der Anhänger war durch den Eigentümer zur Nutzung für den nächsten Tag vor dem Anwesen abgestellt. Vermutlich wurde der Anhänger an einen unbekannten PKW angehängt und von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung entfernt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

