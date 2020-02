Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel, In der Schlehhecke

Kirkel (ots)

In der Nacht vom 23.02.2020 auf den 24.02.2020 kam es in der Straße "In der Schlehhecke" in Kirkel-Neuhäusel zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, bei dem die Beifahrerseite eines geparkten schwarzen BMW mit NK-Kreiskennzeichen erheblich beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell