Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg, Kirchenstraße

Homburg (ots)

Am 24.02.2020, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, wurde in Homburg, in der Kirchenstraße, dort im Bereich des Siebenpfeifferhaus, ein geparkter weißer Opel Zafira mit KUS-Kreiskennzeichen durch ein anderes Fahrzeug erheblich an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

