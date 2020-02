Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Garage in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 24.02.2020, zwischen 05:10 Uhr und 05:20 Uhr wurde das Torschloss einer an einem Einfamilienhaus angebauten Garage in der Hasenäckerstraße gegenüber der Firma Ina Schaeffler durch zwei bislang unbekannte Täter aufgehebelt. Da ein Nachbar die Täter erblickte, ließen diese von einer weiteren Tatausführung ab, es wurde nichts entwendet. Die Täter entfernten sich nach der Tat in Richtung Bexbacher Straße. Am Garagentor entstand Sachschaden. Die beiden Täter werden beschrieben als männlich im Alter zw. 20 und 30 Jahre, beide dunkel gekleidet mit Mütze bzw. Kapuze über dem Kopf. Die getragenen Jacken sollen weiße Applikationen bzw. graue Rückenstreifen aufgewiesen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell