Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Garage in Bexbach

66450 Bexbach (ots)

In der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis Samstag, 10:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter in die Garage eines Einfamilienhauses in der Friedrichstraße in Bexbach einzudringen. Dazu wurde mit einem unbekannten Hebelwerkzeug an der Unterkante des Garagentores angesetzt. Das Tor wurde dabei zwar beschädigt, konnte aber nicht geöffnet werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

