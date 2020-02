Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Blumenladen in Bexbach

66450 Bexbach (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 16:30 Uhr, bis Sonntag, 08:30 Uhr, wurde in Bexbach in ein Blumengeschäft in der Friedensstraße eingebrochen. Das Geschäft befindet sich im Erdgeschoss eines freistehenden Einfamilienhauses. Die Eigentümer bewohnen das 1. Oberbeschoss. Die Eingangstür zum Laden wurde vom Täter aufgehebelt, im Laden entwendete er das Kassensystem mit einem geringen Betrag an Wechselgeld. Mit der Kasse verließ er das Geschäft wieder durch die Eingangstür. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell