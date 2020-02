Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Wohnhaus in Homburg-Beeden

66424 Homburg-Beeden (ots)

Am Sonntag, 23.02.2020, wurde mutmaßlich in der Zeit von 03:00 Uhr bis 03:30 Uhr die doppelt verglaste Eingangstür eines Anwesens in der Remigiusstraße in Homburg-Beeden durch einen bislang unbekannten Täter mittels eines nicht bekannten Gegenstandes eingeschlagen. Es entstand ein im Durchmesser ca. 7 cm großes Loch in der Glasfüllung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell