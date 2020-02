Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Kupferrohren aus einer Hofeinfahrt in Bexbach.

Bexbach (ots)

Am 22.02.2020, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich in der Grubenstraße, in Bexbach, ein Diebstahl von Metallschrott, welcher in einer Hofzufahrt gelagert war. Hierbei wurde, nach Zeugenangaben, ein weißer Kastenwagen zum Abtransport des Diebesgutes verwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

