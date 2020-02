Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Obst- und Gemüse- sowie Schmuckgeschäft in der Talstraße in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 17.02.2020, 19:15 Uhr, auf den 18.02.2020, 05:30 Uhr, ereigneten sich zwei Einbruchsdiebstähl in Ladenlokale in der Talstraße in Homburg. Bisher Unbekannte verschafften sich durch die Haupteingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum eines Obst- und Gemüsegeschäfts und konnten dort mehrere hundert Euro Bargeld entwendeten. Im Anschluss verließen die Diebe das Geschäft auf dem Einstiegsweg.

Außerdem wurde durch Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäfts mit einem Kanaldeckel eingeworfen und durch die entstandene Öffnung eine derzeit noch nicht bezifferbare Menge an Schmuck entwendet.

Ob ein Tatzusammenhang besteht wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

