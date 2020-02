Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Autohaus in Bexbach

Bexbach (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 15.02.2020, 14:30 Uhr, und Montag, 17.02.2020, 07:40 Uhr, ereignet sich ein Einbruch in ein Autohaus in der Hochstraße in Bexbach. Der oder die bislang unbekannten Täter hebeln gewaltsam ein Fenster auf und gelangen so in das Gebäudeinnere, von wo eine Geldkassette mitsamt eines geringen Bargeldbetrages entwendet wird. Anschließend verlassen der oder die Diebe das Autohaus auf dem Einstiegsweg und flüchten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

