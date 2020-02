Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Taschendiebstahl in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 17.02.2020, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich in der Filiale eines Textil-Discounters in der Hochstraße in Bexbach ein Taschendiebstahl. Hierbei wurde einer 73-jährigen Kundin beim Betrachten der Verkaufsauslage die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche entwendet. Zur Tatzeit befanden sich weitere Kunden im Geschäft, die die Tat möglicherweise beobachtet haben. Die entwendete Geldbörse konnte durch eine Polizeistreife wenig später auf der Fahrbahn der B 423, unmittelbar vor dem Ortseingang Homburg, aufgefunden und sichergestellt werden. Ausgenommen ca. 150EUR Bargeld war der restliche Inhalt der Geldbörse unangetastet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

