Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Kfz in Kirkel

Kirkel (ots)

Am Sonntag, 16.02.2020, zwischen 10:00 und 19:00 Uhr, wurden von einem bisher unbekannten Täter an einem VW Bus T5/Transporter, rote Lackierung, mit Homburger Kreiskennzeichen, der auf dem Parkplatz der Burghalle im Unnerweg in Kirkel abgestellt war, der vordere linke und der hintere rechte Reifen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand platt gestochen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

