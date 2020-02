Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Mandelbachtal-Bebelsheim

Mandelbachtal (ots)

Am Donnerstag, 13.02.2020, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, ereignet sich ein versuchter Tageswohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Brückenstraße in Mandelbachtal-Bebelsheim. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangen durch einen offen stehenden Wintergarten an die angrenzende Kellertür des Anwesens. Hier versuchen die Täter die mittels elektrisch angetriebenen Aluminiumrollladens gesicherte Kellertüre durch mehrere Hebelansätze aus der Führungsschiene zu drücken. Dies misslingt, der oder die Täter sehen von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchten in unbekannte Richtung. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

