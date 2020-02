Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand eines Altpapiercontainers in Blieskastel/OT Biesingen

Blieskastel/Biesingen (ots)

Am Samstag, den 15.02.20, gegen 21:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Hölschberghalle in Biesingen der Inhalt eines Altpapiercontainers durch eine unbekannte Person in Brand gesetzt. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Papiercontainer wurde durch das Brandgeschehen beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

