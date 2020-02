Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Warnung vor Betrügern auf der A6 und A8: Vortäuschen einer Notlage und Anbieten von Falschgold sog. "Autobahngold"

Homburg (ots)

Am 14.02.2020 und am 15.02.2020 kam es auf der Überleitung der BAB 6, aus Richtung Kaiserslautern kommend, zur BAB 8, in Fahrtrichtung Zweibrücken, zu mehreren Betrugsdelikten durch den Fahrer eines älteren Mercedes Benz (Farbe silber/grau).

Der seriös wirkende Fahrer gab jeweils vor, sich in einer Notsituation zu befinden und bot anderen Verkehrsteilnehmern verhältnismäßig günstig Goldschmuck zum Kauf an.

Die Polizei warnt eindringlich vor dem Kauf von solchem Schmuck. Hierbei handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche und bei dem Goldschmuck handelt es sich um Fälschungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

