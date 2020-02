Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Bettelbetrug am Real-Markt in Bexbach

Homburg/Bexbach (ots)

Am 14.02.2020, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr wurden angebliche Spenden für taubstumme Kinder auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Bexbach durch eine Frau mit osteuropäischem Phänotyp gesammelt. Hierbei handelt es sich um eine bekannte Vorgehensweise im Bereich des Sammelbetruges. Die Täter oder Täterinnen sprechen zumeist kein Wort und halten Passanten einen Zettel vor, auf dem sie Name, Wohnort und den Spendenbetrag eintragen sollen. Nach nur wenigen Minuten verlassen sie die Tatörtlichkeit und führen die Betrugsmasche an einem anderen Ort weiter fort. Es ist bekannt, dass die Täter/innen weder taub noch stumm sind und die Einnahmen zu eigennützigen Zwecken nutzen.

Es wird seitens der Polizei nochmals darauf hingewiesen in solchen Fällen keine Spenden zu tätigen und die Polizei zu informieren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat am Real in Bexbach geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

