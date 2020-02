Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer in Kleinottweiler

Homburg/Bexbach/Kleinottweiler (ots)

Am 14.02.2020 ereignete sich in der Mühlenstraße in Bexbach-Kleinottweiler ein Verkehrsunfall zwischen einem 83-jährigen Fahrradfahrer (Pedelec) und einen 75-jährigen PKW Fahrer. Der 83-Jährige stürzte mit seinem Pedelec aus bislang unbekannter Ursache, ohne Fremdeinwirkung und lag auf der Fahrbahn. Der PKW Fahrer übersah beim Anfahren den auf der Fahrbahn liegenden Radfahrer und erfasste diesen. Der Radfahrer wurde in der Folge zwischen PKW und Fahrbahn eingeklemmt und von dem PKW über die Fahrbahn geschoben. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Unfallörtlichkeit, bei welcher es sich derzeit aufgrund von Bauarbeiten um eine Sackgasse handelt, wurde für die Dauer der Unfallaufnahme ca. eine Stunde gesperrt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

