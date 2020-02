Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Homburg: Fahrraddiebstahl

Homburg (ots)

Am 10.02.2020, im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr, ereignet sich ein Diebstahl eines Kettler Trekking Fahrrades älteren Baujahres mit violett-blauer Rahmenfarbe im Bereich der Eisenbahnstraße, Ecke Sieberstraße, in Homburg. Das Fahrrad war zuvor durch den Geschädigten mittels Spiralschloss an einem Pfosten gekettet worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 100 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

