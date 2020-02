Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Kreisverwaltung Saarpfalzkreis (Am Forum)

Homburg (ots)

Am 10.02.2020, 10:10 Uhr - 10.02.2020, 12:33 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung Saarpfalz. Ein bislang unbekannter Täter touchierte beim Ein-/ Aussteigen aus seinem Fahrzeug den daneben befindlichen PKW an der Beifahrertür. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

