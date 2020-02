Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit bislang unbekanntem Geschädigten

Homburg (ots)

Am 06.02.2020, gegen 14:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der Zulassungsstelle Homburg, Am Forum 1, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei wurde durch den Unfallverursacher ein geparkter und unbesetzter Pkw beschädigt. Während der Unfallverursacher versuchte den Geschädigten ausfindig zu machen, entfernte sich dieser von der Örtlichkeit, ohne bemerkt zu haben, dass an seinem Pkw ein Schaden entstanden ist. Der Geschädigte des Verkehrsunfalls ist daher unbekannt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

