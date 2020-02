Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mobile Wache in Homburg

Homburg (ots)

Der wirksame Einbruchschutz und der Schutz vor Taschendiebstahl stehen im Mittelpunkt der "Mobilen Wache" der Polizeiinspektion Homburg, die am Freitag, 14. Februar 2020, 10:00 - 12:00 Uhr, im Saarpfalz-Center in Homburg Station macht. Der Kontaktpolizist Thomas Clemenz bietet auch Einbruchschutzberatungen bei interessierten Bürger/innen zu Hause an.

Die Kontaktpolizei ist über das Bürgertelefon der Polizeiinspektion Homburg Tel.:06841-106-111 zu erreichen.



Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

