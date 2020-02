Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Gaststätte in Blieskastel-Lautzkirchen

Blieskastel (ots)

In der Zeit von Dienstag, 04.02.2020, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 05.02.2020, 12:00 Uhr, ereignet sich ein Einbruch in eine Gaststätte in der Pirminiusstraße in Blieskastel-Lautzkichen. Ein bislang unbekannter Täter hebelt zunächst ein Fenster der im Erdgeschoss befindlichen Gaststätte auf, gelangt so in den Schankraum und entwendet Wechselgeld aus einer Kassenschublade. Außerdem wird Schmuck aus einem privat genutzten Schrank gestohlen. Der Unbekannte verlässt anschließend das Anwesen auf dem Einstiegsweg und flüchtet von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

