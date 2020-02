Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Rohrbacher Gaststätte

St. Ingbert (ots)

Am 05.02.2020, gegen 03:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Haupteingangstür Zutritt zum Schankraum einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in St. Ingbert - Rohrbach. Die im gleichen Anwesen wohnende Inhaberin der Gaststätte wurde durch die verursachten Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam und rief nach weiteren Bewohnern des Anwesens. Der oder die Täter ließen in der Folge von einer weiteren Tatausführung ab, flüchteten unerkannt und ohne Beute.

Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell