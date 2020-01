Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht an den Universitätskliniken des Saarlandes in Homburg

Homburg (ots)

Am Montag, 27.01.2020, ereignete sich gegen 11:46 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht an der Frauenklinik der Universitätskliniken des Saarlandes in Homburg. Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin beschädigte mit ihrem Fahrzeug beim Ausparken die Beifahrerseite eines am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten grauen Audi mit Homburger Kreiskennzeichen. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

