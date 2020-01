Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Einfamilienhaus in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 29.01.2020, zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr, ereignet sich ein Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Saargemünder Straße in Blieskastel. In Abwesenheit der Bewohner begibt sich bislang unbekannter Täter auf die frei zugängliche Gebäuderückseite, schlägt ein Loch in die Glasfüllung der Terrassentür, greift durch die entstandene Öffnung und gelangt so in das Innere des Anwesens. Hier durchsuchen der oder die Täter das gesamte Objekt nach Wertgegenständen und entwenden ersten Erkenntnissen zufolge vorwiegend Schmuckstücke von derzeit unbekanntem Wert. Anschließend verlassen der oder die Täter das Anwesen auf dem Einstiegsweg und entfernen sich vermutlich über einen Fußweg in Richtung der Dekan-Albrecht-Straße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

