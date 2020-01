Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Bexbach: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Bexbach (ots)

Am 29.01.2020, gegen 04:30 Uhr, haben Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines geparkten, grauen Citroen C4 mit Homburger Kreiskennzeichen in der Finkenstraße in Bexbach eingeschlagen. Möglicherweise hatten der oder die Täter ihr Fluchtfahrzeug in der Susannastraße abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

