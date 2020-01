Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Kleinottweiler

Bexbach (ots)

Am Samstag, den 25.01.2020, ereignete sich zwischen 14:15 und 18:20 Uhr in Abwesenheit des Hausbewohners ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Homburger Straße in Kleinot-tweiler. Der oder die Täter konnten unter großem Kraftaufwand eine rückwärtige Kellertür aufhebeln und ins Hausinnere gelangen. Hier wurden mehrere Schränke durchsucht, wobei nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet wurde. Anschließend wurde die Tatört-lichkeit durch den oder die Täter unerkannt verlassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiin-spektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

