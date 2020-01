Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht in Kirkel-Altstadt

Kirkel (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 24.01.2020, gegen 20:45 Uhr bis Samstag, 25.01.2020, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Sperlingweg, 66459 Kirkel-Altstadt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw mit Darmstädter Kreiskennzeichen. Hierdurch wurde der vorgenannte Pkw am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel.: 06841/ 1060, in Verbindung zu setzen.

