Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Lkw einer Firma im Industriegebiet Zunderbaum

Homburg (ots)

Am 24.01.2020, zwischen 18:30 Uhr und 21:48 Uhr wurde bei insgesamt fünf Lkw auf einem Firmengelände am Zunderbaum die Fahrerscheibe eingeschlagen. Die Täter begaben sich dann durch die beschädigte Scheibe in das Führerhaus und entwendeten Tankkarten der ge-schädigten Firma. Diese Tankkarten verwendeten sie im Nachgang an einer Tankstelle in Frankreich, wodurch der Firma neben den beschädigten Fensterscheiben weiterer Schaden entstand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei (06841-1060) Homburg in Verbindung zu setzen.

