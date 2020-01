Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Urkundenfälschung durch Anbringung von gefälschten Kennzeichen in Bexbach und Neunkirchen

Bexbach (ots)

Am 29.05.2019 in Bexbach und am 26.06.2019 in Neunkirchen wurde ein Fahrzeug (schwarzer VW Polo) mit angebrachtem WND-Kreiskennzeichen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Ermittlungen zufolge handelt es sich bei den angebrachten Kennzeichenschildern um Totalfälschungen. Bei den Taten wurde der PKW jeweils von unbekannten männlichen Personen geführt. Die Originalkennzeichen sind weiterhin ordnungsgemäß zugelassen für ein anderes Fahrzeug verausgabt.

Hinweise zu den abgebildeten Fahrern bitte an die Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841-1060.

