Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Kindergarten in Niederbexbach

Bexbach (ots)

In der Zeit vom 22.01.2020, 20:00 Uhr, bis 23.01.2020 ,06:30 Uhr, ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in den städtischen Kindergarten in der Straße "In der Kirchdell" in Niederbexbach. Der oder die Täter verschafften sich mittels derzeit unbekannten Hebelwerkzeugs über eine rückwärtig gelegene Notausgangstür gewaltsam Zutritt zum Objekt. Im Inneren wurde unter anderem die Tür zu einem Büroraum aufgehebelt und ein Wandtresor entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

