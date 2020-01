Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zwei versuchte Einbrüche in Ladengeschäfte in Homburg

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum vom 07.01.2020 bis zum 20.01.2020 (Tatzeitraum kann durch die Ladeninhaber nicht genauer eingegrenzt werden) kommt es zu zwei versuchten Einbruchsdiebstählen zum Nachteil zweier Ladenlokale in der Saarbrücker Straße in Homburg.

Ein bislang unbekannter Täter versucht hierbei mithilfe eines Hebelwerkzeugs die beiden Eingangstüren der Ladengeschäfte mit mehreren Ansätzen aufzuhebeln, was in der Folge jedoch misslingt. Daraufhin lässt der unbekannte Täter von einer weiteren Tatausführung ab und verlässt die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. An den angegangenen Türen entsteht Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

