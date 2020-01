Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzunfall in Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Am 20.01.2020 in der Zeit von ca. 19:40 bis 19:50 Uhr wurde ein weißer Fiat 500 mit Homburger-Kreiskennzeichen auf dem Parkplatz des Netto-Einkaufsmarktes in der Straße "Im Dintental" in Kirkel-Limbach durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg, Telefon: 06841/1060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell