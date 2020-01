Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Gaststätte in Blieskastel Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum vom 19.01.2020, 23:00 Uhr, bis 20.01.2020, 09:40 Uhr, ereignet sich ein Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in der Eisenbahnstraße in Blieskastel Niederwürzbach. Bislang Unbekannte nähern sich über den angrenzenden Bahnsteig, hebeln mit mehreren Ansätzen ein Fenster auf und gelangen so in das Innere der Gaststätte. Im Gastraum brechen der oder die Täter einen Geldspielautomaten auf, entnehmen die Geldkassetten sowie eine Kellnergeldbörse und verlassen schließlich das Objekt auf dem Einstiegsweg. Zudem zerstören die Täter eine Steuereinheit einer Alarmanlage, vermutlich weil diese zuvor ausgelöst hatte. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise zu Tat bitte an die Polizeiin-spektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060).

