Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Mandelbachtal - Bliesmengen-Bolchen

Mandelbachtal (ots)

In der Zeit vom 17.01.2020, 10:00 Uhr, bis 19.01.2020, 09:00 Uhr, ereignet sich ein versuchter Wohnungseinbruch in ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Oberen Mengen" in Mandelbachtal Bliesmengen-Bolchen. Der oder die Täter begeben sich über ein angrenzendes Feld auf die frei zugängliche Gebäuderückseite. Hier versuchen die Täter vergeblich eine bodentiefe Schiebetür mit einer Vielzahl von Hebelansätzen gewaltsam aufzubrechen. Die Tür hält der Belastung stand, der oder die Täter sehen von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchten ohne Beute.

Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiin-spektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060).

