Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Montag, den 20.01.2020, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Poststraße in Bexbach, bei dem eine 18-jährige Fußgängerin angefahren und leicht verletzt wurde. Bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Poststraße in Bexbach, aus der Susannastraße kommend, in Fahrtrichtung des Verkehrskreisels der Poststraße (Höhe Real-Markt). Zeitgleich überquerte die 18-jährige Fußgängerin den kurz vor dem Verkehrskreisel befindlichen Fußgängerüberweg von links nach rechts. In der Folge wird die Fußgängerin von dem Pkw auf dem Fußgängerüberweg erfasst und durch die Kollision zu Boden gestoßen. Der Fahrzeugführer fährt anschließend unerkannt in Richtung Rothmühle davon.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist bekannt, dass es sich bei dem Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges, um ein Kennzeichen mit NK-Kreiskennung handelt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu set-zen.

