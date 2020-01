Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in freistehendes Einfamilienhaus in Gersheim

Gersheim (ots)

In der Zeit vom 17.01.2020, 09:20 Uhr bis 20:05 Uhr ereignete sich in der Straße "Lohweg" in 66453 Gersheim ein Tageswohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus der mittleren Wohnklasse. Der/die Täter begaben sich auf die Gebäuderückseite, hebelten hier mittels unbekanntem Hebelwerkszeug eine Terrassentür auf und betraten das Anwesen. An-schließend wurden mehrere Räume des Anwesens nach Schmuck und Bargeld durchsucht. Nach der Tatausführung verliesen der/die Täter die Örtlichkeit vermutlich über den Einstiegsweg. Ob Gegenstände entwendet wurden ist derzeit noch unbekannt. An zwei Terrassentüren entstand Sachschaden.

Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise zu Tat bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060).

