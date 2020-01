Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichen entwendet

Homburg (ots)

In der Zeit von 16.01.2020, 15:00 Uhr, bis 17.01.2020, 10:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichenschild eines schwarzen BMW Mini One, der in der Schillerstraße in Höhe des Berufsbildungszentrums in Homburg abgestellt war.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg, Telefon: 06841/1060.

