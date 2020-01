Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am 16.01.2020, gegen 17:15 Uhr, ereignet sich ein versuchter Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Talgarten" in Kirkel Neuhäusel. Mindestens drei bisher unbekannte Täter begeben sich zur Tatzeit auf die frei zugängliche Gebäuderückseite des Tatanwesens. Hier versuchen die Täter insgesamt drei Fenster sowie eine Terrassentür gewaltsam aufzuhebeln. Bei der Tatausführung werden die Täter von einem Nachbarn gestört, weshalb sie von einer weiteren Begehung absehen und zu Fuß in Richtung Brunnengasse / Zu den Bruchwiesen flüchten. An den angegangenen Fenstern und der Terrassentür entsteht Sachschaden, die Täter machen keine Beute.

Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise zu Tat bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell