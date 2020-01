Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Homburg: Verkehrsunfallflucht in der Unteren Allee

Homburg (ots)

Am 16.01.2020, in der Zeit von 17:55 Uhr bis 21:45 Uhr, begeht der oder die Fahrerin eines grünen Mazda mit Zweibrücker-Kreiskennzeichen eine Verkehrsunfallflucht, indem er/sie vor einem Gasthaus in der Unteren Allee in Homburg beim Ausparken gegen einen weißen Toyota Aygo, ebenfalls mit Zweibrücker-Kreiskennzeichen, fährt und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Der Zeuge, welcher die Nachricht an dem geschädigten Fahrzeug hinterlassen hat und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell