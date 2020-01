Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstähle aus Pkw in Blieskastel und dem Mandelbachtal

Blieskastel (ots)

Im Mandelbachtaler Ortsteil Erfweiler Ehlingen sowie im Blieskasteler Ortsteil Webenheim mussten am Morgen des 16. Januar insgesamt vier Fahrzeugführer feststellen, dass in der Nacht zuvor ihre Fahrzeuge aufgebrochen worden waren. In allen Fahrzeugen hatten sich Taschen befunden, auf die es der oder die Täter abgesehen hatte/n. Meist hatten diese auf dem Rücksitz gelegen. Der entstandene Schaden liegt allerdings deutlich über dem des erhaltenen Diebesgutes. Die Polizei geht derzeit von einem Zusammenhang der Taten aus und weist erneut daraufhin möglichst wenig reizvolle Gegenstände im Fahrzeug zu belassen. Hinweise bitte an Polizei Homburg 06841-1060.

