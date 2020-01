Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Homburg: Einbruch in Friseursalon

Homburg (ots)

Am 14.01.2020, gegen 03:45 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in einen Friseursalon im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Homburg. Ein bisher unbekannter Täter brach gewaltsam die Eingangstür des Ladenlokals auf und entwendete aus dem Inneren Bargeld sowie zwei Haarschneidemaschinen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise zu Tat bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell