Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Homburg: Fahrzeuglack zerkratzt

Homburg (ots)

Am 14.01.2020, zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in der Einöder Straße in Homburg. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte unter Zuhilfenahme eines spitzen Gegenstandes den Lack eines blauen Ford Fiesta mit VK-Kreiskennzeichen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

