Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Bäckereifiliale in Altheim

Homburg/ Blieskastel (ots)

In eine Bäckereifiliale in der Hornbacher Straße in Altheim wurde vom 10.01.2020 auf den 11.01.2020 eingebrochen. Derzeit sind die Täter noch unbekannt. Zeugen die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzten (Tel. 06841/1060).

