Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall auf der A6 sorgt für größere Verkehrsbehinderungen

Homburg (ots)

Am Freitag den 10.10.2020 ereignete sich in den frühen Abendstunden auf der A6 (Fahrt-richtung Mannheim) kurz vor der Anschlussstelle Waldmohr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Auf regennasser Fahrbahn fuhr der Unfallverursacher mit seinem Opel einem vor ihm fahrenden, mit vier Personen besetzten Kia, auf. Durch die Kollision wurde der Opel des Unfallverursachers nach rechts in die Leitplanke geschleudert, während der Kia mit der Mittelleitplanke kollidierte und mittig auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Zur Bergung der bei-den stark beschädigten Fahrzeuge musste die Autobahn ab der Anschlussstelle Homburg für fast eine Stunde gesperrt werden, wodurch es zu Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Bei dem Unfall wurden zwei weibliche Insassen des Kia (11 und 17 Jahre) leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Poli-zeiinspektion Homburg, unter Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

