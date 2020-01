Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW im Parkhaus des UKS

Homburg (ots)

Am 10.01.2020 ereignete sich zwischen 09:50 Uhr und 18:00 Uhr eine Sachbeschädigung an einem PKW, welcher zu dieser Zeit im Parkhaus der Universitätsklinik in Homburg abgestellt war. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mittels unbekanntem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

