Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in der Helmholtzstraße - mutmaßliches Täterfahrzeug gesucht

Homburg (ots)

Am 10.01.2020, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr, kam es in der Helmholtz-straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Durch Zeugen konnten drei Personen beobachtet werden, die im Verdacht stehen, den Ein-bruch begangen zu haben. Die Personen konnte wie folgt beschrieben werden: zwischen 20-30 Jahre alt, schwarz ge-kleidet, dunklere Hautfarbe sowie schwarz gelockte Haare. Im Zusammenhang mit der Tat wird ein silberner Kombi, möglicherweise mit französischem Kennzeichen, gesucht, welcher vor der Tat im Einmündungsbereich der Max-Planck-Straße in die Kraeplinstraße abgestellt war.

Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise zu Tat, Tätern oder Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060).

